13 февраля, 13:01

Политика

Рябков заявил, что Россия окажет Кубе материальную помощь

Фото: ТАСС/Владимир Гердо/pressmaster

Россия солидарна с Кубой и будет оказывает ей помощь, в том числе материальную. Такая работа уже ведется, заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, можно с уверенностью говорить о готовности российской стороны оказать поддержку. При этом он не смог сказать, есть ли перспектива действий от лица всех участников БРИКС. Все будет зависеть от ситуации, уточнил дипломат.

"Но на сегодня это то же самое: на индивидуальной основе. Мы, как ближайший партнер и союзник; другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай; делаем по максимуму, что в наших силах".

Рябков добавил, что со стороны США исходит "сильнейшее давление" и Вашингтон не останавливается ни перед какими противозаконными приемами, попирающими международное право в его основах.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил в стране режим ЧС якобы из-за угрозы со стороны Кубы. Он также подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств, которые поставляют Гаване нефть.

На фоне этого в республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия американской администрации назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

Первый вывозной рейс с российскими туристами из Кубы прибудет в Москву 13 февраля

