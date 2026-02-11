Минэкономразвития РФ рекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

Фото: ТАСС/EPA/Ernesto Mastrascusa

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам временно прекратить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о приостановке как продажи готовых турпакетов, так и отдельных туристических услуг, добавили в министерстве. Рекомендация действует до стабилизации обстановки.

В январе текущего года президент США Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в стране, сославшись на якобы угрозу со стороны Кубы. Также он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против стран, поставляющих нефть республике.

Такое решение привело к энергокризису на Кубе. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

Из-за этого авиакомпании "Россия" и Nordwind внесли коррективы в программу полетов в авиагавани островного государства. В ближайшее время "Россия" выполнит несколько рейсов с загрузкой только в обратном направлении – из Гаваны и Варадеро в Москву – для обеспечения вывоза российских туристов.

В свою очередь, в РСТ заявили, что россиянам, которые уже купили путевки на Кубу, предоставят альтернативные варианты отдыха. В том числе им предложат перенести даты поездок или вернуть средства в соответствии с договором.