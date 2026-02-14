Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 11:13

Политика

Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал на своей странице в Х валентинку с изображением Гренландии.

На опубликованной валентинке изображена карта Гренландии, которая помещена в контур сердца. Открытка подписана фразой: "Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями".

Помимо этого, опубликована валентинка с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро – на ней изображена фотография захваченного политика на борту самолета, а в подписи сказано: "Ты захватил мое сердце".

Еще одну валентинку Белый дом посвятил мигрантам. На картинке с сердцем указана подпись: "Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, глава Штатов рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов Альянса осознать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика