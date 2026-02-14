Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал на своей странице в Х валентинку с изображением Гренландии.

На опубликованной валентинке изображена карта Гренландии, которая помещена в контур сердца. Открытка подписана фразой: "Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями".

Помимо этого, опубликована валентинка с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро – на ней изображена фотография захваченного политика на борту самолета, а в подписи сказано: "Ты захватил мое сердце".

Еще одну валентинку Белый дом посвятил мигрантам. На картинке с сердцем указана подпись: "Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, глава Штатов рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов Альянса осознать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира.

