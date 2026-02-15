Форма поиска по сайту

15 февраля, 07:56

Политика

Зеленский признал уничтожение на Украине крупного производства ракет "Фламинго"

Фото: AP Photo/Michael Probst

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении одной из производственных линий ракет "Фламинго" в результате ракетного удара. Об этом он рассказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас их немного (производств ракет "Фламинго". – Прим. ред.). Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", – приводит ТАСС заявление Зеленского.

Украинский лидер добавил, что данный инцидент произошел уже некоторое время назад, в связи с чем он может спокойно об этом говорить.

Ранее российская армия поразила центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения Украины. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

Войска РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по энергетическим, топливным и транспортным объектам, которые Украина использует в военных целях. В результате военные поразили не только энергетические, топливные и транспортные объекты, но и предприятия военной промышленности Украины.

Расчет "Урагана" группировки "Запад" уничтожил бронетехнику ВСУ в зоне СВО

