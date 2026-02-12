Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:35

Политика

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, поражены места производства и хранения ударных БПЛА. Уточняется, что удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесен в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

Также российские силы за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома противника и пункты его временной дислокации в 147 районах.

Ранее российская армия взяла под контроль Зализничное в Запорожской области. Указывалось, что в ходе операции по освобождению населенного пункта удалось взять под контроль более чем 18 квадратных километров территории. Также ВС РФ зачистили свыше 500 строений.

ВС РФ начали наступление на Славянск с севера и юга

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

