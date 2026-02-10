Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", которое продолжает продвигаться в глубину обороны противника.

Ранее Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Им удалось взять под контроль Сидоровку и Глушковку соответственно. Освободить поселок и село удалось благодаря усилиям подразделений группировок войск "Север" и "Запад".

До этого российские войска заняли населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Взять его под контроль позволили действия подразделений группировки "Север".

