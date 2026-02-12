Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:53

Полицейские начали проверку после инцидента со школьницей, которая избила собаку в Щелкове

Фото: Москва 24

Подмосковные полицейские проводят проверку по факту инцидента с избиением собаки в Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Московской области.

Правоохранители выявили в Сети видеоролик, на котором видно, как у подъезда жилого дома в микрорайоне Богородское девочка-подросток несколько раз ударила ногой свою собаку.

В полицию заявлений и сообщений по данному факту не поступало. Тем не менее по итогам соответствующей проверки будет принято решение в установленном законом порядке, указали в МВД.

Ранее жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семерых щенков, все они погибли. 33-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы не заниматься поисками новых хозяев или подбором приюта. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.

