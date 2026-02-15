15 февраля, 07:40Происшествия
Средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: министерство обороны РФ
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Курской области, Ставропольском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна. Также повреждения наблюдаются в Сочи и селе Юровка Анапы, где оказалась повреждена котельная.
В результате воздушной атаки ранения получили два человека, их госпитализировали. Также на территории края зафиксировано несколько очагов возгораний. К тушению пожаров привлечены 126 человек и 34 единицы техники.