Число пострадавших при массированном ударе ВСУ по ЛНР возросло до 19 человек

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Число раненых при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛНР увеличилось до 19 человек. Об этом рассказала глава Минздрава республики Наталья Пащенко в своем телеграм-канале.

Все пострадавшие обратились за медпомощью. Пащенко уточнила, что ранения получили жители поселка Центральный, по которому был нанесен удар с помощью БПЛА. В момент атаки они находились рядом с местом прилета или в своих домах.

Также министр рассказала, что среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья. Несовершеннолетнюю привезли в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

Об атаке стало известно вечером 14 февраля. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, состояние 4 граждан оценивалось как тяжелое. Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.

Для жильцов поврежденных домов был развернут пункт временного размещения. Также организован оперштаб. Следователи фиксируют последствия атаки.

