Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 19:12

Происшествия

Число пострадавших при массированном ударе ВСУ по ЛНР возросло до 19 человек

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Число раненых при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛНР увеличилось до 19 человек. Об этом рассказала глава Минздрава республики Наталья Пащенко в своем телеграм-канале.

Все пострадавшие обратились за медпомощью. Пащенко уточнила, что ранения получили жители поселка Центральный, по которому был нанесен удар с помощью БПЛА. В момент атаки они находились рядом с местом прилета или в своих домах.

Также министр рассказала, что среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья. Несовершеннолетнюю привезли в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

Об атаке стало известно вечером 14 февраля. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, состояние 4 граждан оценивалось как тяжелое. Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.

Для жильцов поврежденных домов был развернут пункт временного размещения. Также организован оперштаб. Следователи фиксируют последствия атаки.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика