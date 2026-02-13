Форма поиска по сайту

Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Волгоградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО вновь отражают массированную атаку украинских беспилотников на жилые дома и промышленную инфраструктуру в Волгоградской области. Три человека, в том числе один ребенок, получили ранения, рассказал глава региона Андрей Бочаров.

Зафиксированы повреждения частных домов в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. К примеру, в хуторе Ямы Среднеахтубинского района значительные повреждения получил дом многодетной семьи, в результате пострадал мальчик 12 лет.

В Красноармейском районе были госпитализированы подросток 18 лет и женщина. В Волгограде обломки БПЛА упали около жилых домов на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда. Повреждены автомобили, выбиты стекла окон в квартирах.

Фрагменты беспилотников также упали на территории нескольких промпредприятий города и области. Бочаров поручил региональным службам уточнить повреждения, ликвидировать последствия атаки, а также оказать помощь пострадавшим и привести в готовность пункты временного размещения.

Ранее жителей поселка Котлубань в Волгоградской области начали эвакуировать в связи с угрозой детонации на военном объекте Минобороны РФ.

Для выполнения эвакуации были подготовлены и отправлены автобусы, также развернуты пункты временного размещения – в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

