Эвакуация объявлена в поселке под Волгоградом из-за угрозы взрыва на военном объекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей поселка Котлубань в Волгоградской области начли эвакуировать в связи с угрозой детонации на военном объекте Минобороны РФ, сообщает администрация области со ссылкой на главу региона Андрея Бочарова.

Для выполнения эвакуации подготовлены и отправлены автобусы, также развернуты пункты временного размещения – в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

"В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти", – добавил Бочаров.

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный объект у Котлубани произошла в ночь на 12 февраля. При падении обломков на территории объекта министерства обороны России произошло возгорание.

К тушению огня привлечены противопожарные службы региона, а также сотрудники МЧС и Минобороны. В результате атаки пострадавших среди мирных жителей и повреждений гражданских объектов нет.

