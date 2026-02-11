Средства ПВО уничтожили ночью 108 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 108 украинских беспилотников над территорией России в ночь на среду, 11 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили в Волгоградской и Ростовской областях – 49 и 29 дронов соответственно. По 7 БПЛА уничтожили в Саратовской области и над Черным морем, 3 беспилотника – в Астраханской области, а также по 2 – в Брянской области, Калмыкии и Татарстане.

Кроме того, по 1 дрону ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Крыма, Северной Осетии и Азовским морем.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в 12 городах и районах региона. Никто из мирных жителей не пострадал. В Тарасовском районе была повреждена опора ЛЭП, без света временно остались 3 частных дома.

В Волгоградской области вражеские дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате возгорание произошло на заводе на юге Волгограда. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории детского сада "Ягодка" в Волжском.