Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 07:42

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 108 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 108 украинских беспилотников над территорией России в ночь на среду, 11 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили в Волгоградской и Ростовской областях – 49 и 29 дронов соответственно. По 7 БПЛА уничтожили в Саратовской области и над Черным морем, 3 беспилотника – в Астраханской области, а также по 2 – в Брянской области, Калмыкии и Татарстане.

Кроме того, по 1 дрону ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Крыма, Северной Осетии и Азовским морем.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в 12 городах и районах региона. Никто из мирных жителей не пострадал. В Тарасовском районе была повреждена опора ЛЭП, без света временно остались 3 частных дома.

В Волгоградской области вражеские дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате возгорание произошло на заводе на юге Волгограда. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории детского сада "Ягодка" в Волжском.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика