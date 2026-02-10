ПВО перехватила 48 беспилотников над регионами РФ за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над российскими регионами вечером 10 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего БПЛА уничтожено в Ростовской области – 17 воздушных целей. Еще по 10 дронов сбили в Белгородской области и Краснодарском крае, 7 – над акваторией Азовского моря, 3 – в Крыму, а также еще 1 – в Воронежской области.

Ранее две мирные жительницы получили ранения в результате атак украинских беспилотников по территории Белгородской области. Одна из них пострадала при ударе БПЛА по машине в селе Новая Таволжанка. Ее доставили в районную больницу.

Кроме того, двое детей пострадали в результате удара ВСУ с помощью беспилотника в поселке Великая Лепетиха в Херсонской области. Дрон атаковал улицу, где играли две девочки в возрасте 9 и 10 лет. Они получили множественные осколочные ранения головы и лица.