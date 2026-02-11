Радиостанция "Судного дня" предала 5 новых сигналов

Фото: 123RF.com/evpv

Радиостанция УВБ-76, также известная как радио "Судного дня", передала в эфире 5 новых сигналов. Об этом следует из телеграм-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Сообщения прозвучали в среду, 11 февраля, в период с 13:50 до 15:49 по московскому времени. В эфире прозвучали такие слова, как "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал" и "зуекокриз".

Ранее в этот же день "УВБ-76 логи" зафиксировали за 2 часа сразу 8 новых сигналов. Радио озвучило такие слова, как "акрокрен", "рыболовный", "хлевотюк", блицосидр", "вихлянье", "баранка", "пpидиpчивый", "сaмoлeтoбoй".

Прежде станция передавала сигнал 9 февраля – тогда прозвучало слово "нищенка". Также сообщения можно было услышать 5 февраля. В этот день в эфир вышли слова "вьюнопень", "анжу" и "судьбина".