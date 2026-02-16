Форма поиска по сайту

16 февраля, 09:33

Политика

Президент Киргизии освободил от должностей глав МЧС, Минприроды и Минтранса страны

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должностей глав МЧС, Минприроды и Минтранса республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указам, пост министра чрезвычайных ситуаций покинул Бообек Ажикеев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, а также министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев. Причины кадровых решений не уточняются.

В интервью государственному информагентству "Кабар" Жапаров заявил, что предпосылок для переворота в стране нет. По его словам, подобный сценарий не предусмотрен законом и для него отсутствуют основания.

Примечательно, что в начале февраля президент также отправил в отставку своего соратника Камчыбека Ташиева, занимавшего пост зампреда кабмина и главы госкомитета нацбезопасности. После этого пост спикера покинул председатель парламента, также были уволены несколько министров.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправил правительство республики в отставку. От должности председателя правительства освобожден Константин Джуссоев. Исполнение обязанностей главы кабмина было временно возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

