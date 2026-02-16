Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:14

Шоу-бизнес

Валерий Меладзе даст не менее 10 концертов для россиян в отелях Турции

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский певец Валерий Меладзе даст не менее 10 концертов для русскоязычной аудитории на турецких курортах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь афиши отелей и график артиста.

В частности, с апреля по октябрь Меладзе выступит 9 раз в пятизвездочном Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. Тур на конец июня для семьи из 2 взрослых и ребенка в этот отель обойдется минимум в 310 тысяч рублей.

Как пояснили агентству неназванные сотрудники гостиницы, на концерты музыканта смогут прийти не только гости отеля, но и все, кто приобретет билеты. Их стоимость будет известна в ближайшее время.

"Список артистов составлен исходя из запросов аудитории – у нас много русскоговорящих гостей – и в целом повторяется не первый год", – отметили в гостинице.

Помимо Белека, в графике певца значится концерт в Кемере, запланированный на май. Точные даты выступлений не уточняются.

Привлекать туристов в гостинице также планируют серией выступлений певца и композитора Леонида Агутина. Кроме того, этим летом на сценах Белека и Кемера ожидаются концерты Михаила Шуфутинского, Юлии Савичевой, Burito, Евы Власовой, Маши Шейх, Мота, Акмаля, группы "Винтаж" и певицы Ханны.

В 2022 году Меладзе во время вечеринки в Дубае поддержал националистический лозунг Украины. Видео инцидента позже распространилось в Сети, в связи с чем рассматривалась возможность признать артиста иноагентом.

Некоторые парламентарии призывали отобрать у певца все звания и лишить его гражданства. Сам Меладзе позже прокомментировал видео с инцидентом, заявив, что "не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить".

В марте 2025-го СМИ писали, что певец тайно приезжал в Москву, чтобы решить накопившиеся проблемы с бизнесом.

