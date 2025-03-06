Mash: Меладзе тайно посетил Москву на прошлой неделе

Фото: телеграм-канал Mash

Певец Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву на прошлой неделе. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

По данным СМИ, музыкант посетил столицу для решения накопившихся проблем с бизнесом. Исполнителя заметили в аэропорту Шереметьево, откуда Меладзе собирался вылетать на концерт в Баку. В свою очередь, поклонники отметили, что певец вежливо пообщался с ними, после чего удалился в VIP-зал.

Как сообщает телеканал "360", концертный директор исполнителя Сергей Луппов отказался комментировать визит артиста в Москву. Кроме того, он не стал раскрывать дальнейшие планы Меладзе, посоветовав искать информацию в интернете.

Ранее сообщалось, что Меладзе тайно прилетел в Москву для того, чтобы посетить могилу своего отца, который умер в 2024 году. Поездка певца на Митинское кладбище была организована в абсолютной секретности, по городу он передвигался на тонированном внедорожнике Mercedes вместе с охраной.