SHOT: Валерий Меладзе тайно вернулся в Москву ради посещения могилы отца

Фото: телеграм-канал SHOT

Певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву для того, чтобы посетить могилу своего отца, который умер год назад. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным издания, поездка исполнителя на Митинское кладбище была организована в "абсолютной секретности". По городу Меладзе передвигался на тонированном внедорожнике Mercedes вместе с охраной. Перед тем как посетить могилу отца, артист сперва сидел несколько минут в машине и ждал пока близлежащая территория будет осмотрена. Только после этого он подошел к захоронению.

Отец Меладзе скончался 19 января 2024 года. По данным СМИ, перед смертью 90-летнего Шота Константиновича беспокоили последствия перенесенного коронавируса.

В марте 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал признать Меладзе иноагентом. Главной причиной стало распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей.

Сам певец заявлял, что находится "вне политики", и выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.

Кроме того, Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Меладзе на предмет финансирования деятельности ВСУ. По его словам, артист неоднократно критиковал принятые госорганами и российским президентом решения в отношении СВО.

