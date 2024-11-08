SHOT: Валерий Меладзе поднял стоимость выступления на корпоративе до 15,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Валерий Меладзе поднял стоимость выступления на корпоративе до 15,5 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, певец решил поднять цену на три миллиона перед новогодними корпоративами. Отмечается, что Меладзе активно берет заказы от россиян на предпраздничные выступления. За 150 тысяч евро он готов выступить в любой точке мира. Выступление длится один час.

При этом райдер у исполнителя скромный: он может остановиться даже в 4-звездочном отеле. В номере должна быть маленькая баночка варенья из черешни и чай. В гримерке должны стоять две бутылки Macallan 12-летней выдержки и Coca Cola.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что к гражданам, мечтающим сходить на концерт Меладзе, есть вопросы. По его словам, если люди готовы отдавать деньги человеку, который потом передает их на оружие, убивающее российских солдат, то это серьезный вопрос.

Как писали СМИ, Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне следующего года – он прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему 60-летию.

Источник из окружения артиста рассказал, что Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников. Он не является иноагентом, хоть этот вопрос и рассматривался в Минюсте.

Таким образом, покупка билетов на концерт не будет финансированием иноагента. Однако контакты исполнителя предупредили его о возможной волне возмущения россиян из-за слов и поведения певца, утверждает пресса.