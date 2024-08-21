ГД подготовит меры, ограничивающие возможность заработка уехавших из РФ артистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России занимается подготовкой мер, которые могли бы дополнительно ограничить возможность заработка для уехавших из страны артистов и писателей, рассказал глава комиссии Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что речь идет о доходах от распространяемых в РФ произведений "беглых" деятелей культуры, которые "продолжают поливать грязью Россию".

По данным СМИ, на уехавших из страны граждан также могут распространить статьи КоАП. В таком случае власти будут вправе составлять административные протоколы на россиян, которые нарушают закон за границей. Речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией ВС РФ. Соответствующую инициативу поддержал кабмин, утверждают журналисты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все враги России из числа релокантов должны оставаться за рубежом. При этом, по его мнению, прочие покинувшие страну россияне могут вернуться на Родину.

