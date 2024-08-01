Песков заявил, что все враги России из числа релокантов должны остаться за рубежом

Фото: kremlin.ru

Все враги России из числа релокантов должны оставаться за рубежом. При этом прочие покинувшие страну россияне могут вернуться на Родину, заявил в ходе интервью для радио КП пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это моя точка зрения", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков уже напоминал, что интеллигенция, покинувшая Россию после 1917 года, вернулась в страну. По его словам, в начале 1930-х годов к эмигрантам "посылали гонцов", которые должны были уговорить их переехать на родину.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что после возвращения в Россию они смогли принести много пользы. При этом настоящие враги страны сгинули.

Об уехавших россиянах высказывался и глава Россотрудничества Евгений Примаков. Говоря об этом он отметил, что любой человек имеет право быть дураком или трусом. При этом политик подчеркнул, что не все люди, покинувшие страну, – предатели.

