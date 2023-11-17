В Госдуме предложили создать горячую линию для желающих вернуться в РФ релокантов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в Россию горячую линию и чат-боты для релокантов, которые хотели бы вернуться в страну. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание, что тема возвращения в Россию граждан, которые покинули ее с началом СВО, становится все более обсуждаемой в обществе.

Некоторые релоканты, по его словам, пожалели о переезде и хотят вернуться. Милонов считает, что решение о выезде из России граждане принимали под воздействием вражеской пропаганды или мнимого чувства солидарности к определенным социальным кругам. Однако заграница оказалась "жестокой мачехой, издевающейся над россиянами".

"Прошу вас рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться домой. Благодаря такой линии наши уехавшие соотечественники могли бы узнать последнюю достоверную информацию о механизме возвращения, работе пропускных и пограничных пунктов, развеять клеветническую информацию о положении реальных дел в России или попросить о помощи и содействии в возвращении", – следует из обращения Милонова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему возвращения релокантов, заявил, что страна готова принять всех, кроме врагов. Россия, по его словам, не примет обратно только тех, кто после отъезда "разинул рот" и "стал ругать свою Родину".

