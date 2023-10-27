В России предложили приравнять ведение групп для релокантов к экстремизму

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Пропаганда иммиграции и ведение соответствующих сообществ в Сети угрожают национальной безопасности России, поэтому такую деятельность нужно запретить. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Алексея Ярошенко.

По его словам, число подобных групп и блогеров, которые пропагандируют среди россиян идею о выезде из РФ, значительно выросло. В частности, лидеры мнений в Сети рассказывают, как получить ВНЖ за рубежом, найти работу и делятся другой информацией для желающих уехать.

"На мой взгляд, надо рассмотреть возможность на законодательном уровне приравнять такую популяризаторскую практику к статье 208.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", – заявил политолог.

По мнению Ярошенко, совершая подобное, блогеры занимаются экстремистской деятельностью и создают угрозу для безопасности РФ. Он также отметил, что пользователи Сети зарабатывают деньги на информировании россиян о способах легализации в других странах, поэтому им это выгодно.

Ранее в Госдуме предложили называть релокантов перебежчиками. По мнению депутата Сергея Каргинова, многие стали говорить слово "релокант", называя так тех, кто переехал из РФ, сменив место жительства и работу, но оставшись гражданином родной страны. Он также аргументировал свое предложение тем, что слово является заимствованным из иностранного языка.

