ЕС утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

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Совет ЕС одобрил решение ввести запретительные пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщил первый замглавы ЕК Валдис Домбаровскис в соцсети X.

Теперь тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии будут увеличены с 1 июля. При этом в заявлении Совета ЕС сказано, что эта ограничительная мера не затронет транзит через порты ЕС в третьи страны.

"Тарифы коснутся зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в ЕС", – уточнили в Совете ЕС.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Европейский союз планирует установить пошлину на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что решение о возможном повышении таможенных пошлин поможет также избежать дестабилизации европейских рынков. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые тарифы лишь усугубят ситуацию с мировым продовольствием.

