19 марта, 13:14Экономика
В Кремле проанализируют сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ
Фото: 123RF/vitaliybezberhiy
В Кремле проанализируют публикации СМИ о намерении Евросоюза установить пошлины на зерно из РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, и будет ли вообще. <...> Потом будем делать, конечно, какие-то выводы", – прокомментировал он.
Ранее зарубежные издания распространили информацию о том, что Европейский союз планирует ввести пошлины на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну. СМИ писали, что такая мера необходима, чтобы успокоить фермеров.
При этом говорилось, что подобный шаг может спровоцировать подорожание зерна на 50%. Кроме того, пошлины в размере 50% могут предусмотреть и на семена масличных культур.
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