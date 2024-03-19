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19 марта, 13:14

Экономика

В Кремле проанализируют сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

Фото: 123RF/vitaliybezberhiy

В Кремле проанализируют публикации СМИ о намерении Евросоюза установить пошлины на зерно из РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться, и будет ли вообще. <...> Потом будем делать, конечно, какие-то выводы", – прокомментировал он.

Ранее зарубежные издания распространили информацию о том, что Европейский союз планирует ввести пошлины на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну. СМИ писали, что такая мера необходима, чтобы успокоить фермеров.

При этом говорилось, что подобный шаг может спровоцировать подорожание зерна на 50%. Кроме того, пошлины в размере 50% могут предусмотреть и на семена масличных культур.

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