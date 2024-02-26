В ЕК призвали Украину вывозить зерно для продажи в третьи страны

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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны. Об этом он заявил по итогам встречи руководителей Минсельхозов стран Евросоюза (ЕС), трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии (ЕК)

"Ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время", – отметил Войцеховский.

Он подчеркнул, что Киеву нужен "позитивный подход" и сотрудничество, чтобы ресурс транспортировался на те рынки, где Украина традиционно сбывала зерно. По его мнению, украинские партнеры должны понять ситуацию европейских аграриев.

С 9 февраля по всей Польше продолжаются массовые протесты фермеров. Одним из главных их требований является остановка импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

12 февраля протестующие высыпали украинское зерно из грузовиков, а 25 февраля неизвестные фермеры выгрузили из вагонов поезда 160 тонн зерна прямо на рельсы.

На железнодорожные пути в Польше высыпали украинское зерно