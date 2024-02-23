Украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей – СМИ

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Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Сообщается, что сгоревшие грузовики и тракторы привозятся на тралах к КПП "Долгобичув – Угринов".

"Вся эта техника сгорела на тех землях, где сгорело украинское зерно", – заявил один из свидетелей, опубликовавший кадры с техникой в социальной сети TikTok.

По его словам, это была техника, которая находилась в "зоне боевых действий". Он также пожаловался на польских фермеров, протестующих из-за Украины.

Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на несколько дней на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.



Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной