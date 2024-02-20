Польские фермеры на границе с Украиной перекрыли движение фур с военной техникой

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Фуры с военной техникой для Украины уже три дня стоят на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска местными фермерами. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают", – заявил украинский волонтер Назар Смык.

Он назвал виновников происходящего "польскими селюхами" и сообщил, что эти фуры должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе. По его словам, весь вклад Польши в победу Украины "сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы".

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.



Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной