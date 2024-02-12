Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной

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Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Об этом заявил активист коалиции евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов фермеров Рафал Меклер.

"В Дорохуске фермеры высыпали из грузовиков зерно. Грузовики возвращаются на Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе. По его словам, весь вклад Польши в победу Украины "сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы".

До этого украинское посольство на фоне смерти в очереди на КПП второго водителя грузового автомобиля, который был заблокирован на пункте пропуска, обратилось с официальной нотой в МИД Польши, потребовав разблокировать границу.



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