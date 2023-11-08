На границе с Украиной продолжаются протесты польских дальнобойщиков – СМИ

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Польские дальнобойщики до сих пор устраивают акции протеста на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с акциями протеста граница с Украиной со стороны Польши оказалась фактически перекрыта. В настоящее время там проезжают лишь автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом. По информации источника, движение оказалось заблокировано на пропускных пунктах Ягодин – Дорогуск, Рава-Русская – Хребенне и Краковец – Корчова.

По данным агентства, протест дальнобойщиков может продлиться до 3 декабря, но, если власти не выслушают требования водителей большегрузов, тогда происходящее затянется надолго.

Уточняется, что целью протеста поляков стала борьба с конкуренцией, организованной украинскими дальнобойщиками. По причине дешевизны их труда и использования автотранспорта как основного способа связи Украины с Западом доля Польши в грузопотоке снизилась с 35 до 10%. Кроме того, протестующие требуют усложнить процедуру получения сертификатов о техосмотрах для дальнобойщиков Украины и сделать для них отдельную очередь на пропуске.

Первые акции протеста против поставок украинской агропродукции прошли в мае 2023 года. Тогда польские грузоперевозчики в знак протеста против наплыва в страну дешевого украинского зерна перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода Ягодин – Дорохуск.

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