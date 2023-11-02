Польские перевозчики перенесли забастовку на украинской границе на 6 ноября

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Польские грузоперевозчики решили перенести забастовку на украинской границе на следующую неделю, на 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Акция протеста, в ходе которой могут перекрыть несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе, изначально была запланирована на 3 ноября. По новому плану забастовка начнется с 14 часов по московскому времени 6 ноября вблизи трех польско-украинских КПП.

Предполагалось, что акция протеста охватит КПП "Ягодин – Дорохуск", "Краковец – Корчева" и "Рава-Русская – Хребенное". Пойти на такой шаг их заставляет растущая конкуренция международных перевозок между Украиной и ЕС. Закрыть КПП планируется до конца года – на 2 месяца.

Местные власти ранее уже согласовали акцию возле одного из контрольно-пропускных пунктов. Польша стремится не допустить на свой внутренний рынок украинское зерно, чтобы избежать обвала цен и убытков для своих производителей.

Первые массовые акции протеста против поставок украинской агропродукции прошли в мае 2023 года. Тогда польские грузоперевозчики в знак протеста против наплыва в страну дешевого украинского зерна перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода "Ягодин – Дорохуск".

Тогда возможности выехать из Польши ждали по меньшей мере 370 грузовых машин. Украинская же сторона утверждала, что электронная очередь состояла из 3 200 фур.

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