Украина готовит иски в суд из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей

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Украина готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"Ситуация фактически критическая, и сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку в Польше", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что адвокаты уже получили две задачи – как можно быстрее разрешить ситуацию и выяснить, кто виноват и кто будет оплачивать нанесенный ущерб.

По словам Балина, польские юристы готовы подавать подготовленные перевозчиками иски к забастовщикам. Он уточнил, что вся информация о том, кто ответственен за блокировку границы будет доступна в ближайшее время.

В связи с акциями протеста граница с Украиной со стороны Польши оказалась фактически перекрыта. В настоящее время там проезжают лишь автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

СМИ сообщали, что польские дальнобойщики вышли на протесты вблизи границы с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками. Украинские дальнобойщики осуществляют внешние и внутренние перевозки дешевле, чем поляки, из-за чего те теряют работу.

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