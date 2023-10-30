30 октября, 18:14Политика
Польские грузоперевозчики могут закрыть границу с Украиной на 2 месяца
Фото: 123RF/alekstaurus
Польские грузоперевозчики анонсировали забастовку на украинской границе. Об этом со ссылкой на телеграм-канал ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" пишет РИА Новости.
Предполагается, что перевозчики могут перекрыть все пункты пропуска на польско-украинской границе 3 ноября. Указывается, что пойти на такой шаг их заставляет растущая конкуренция международных перевозок между Украиной и ЕС.
"Акция планируется на два месяца", – говорится в сообщении ассоциации.
Первая акция уже согласована с местными властями возле КПП Корчова. В ассоциации заявили, что перевозчики требуют ужесточить для иностранных компаний правила перевозок, вернуть украинским перевозчикам разрешения и запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории Евросоюза.
Первые массовые акции протеста против поставок украинской агропродукции прошли в мае 2023 года. Тогда польские грузоперевозчики в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода Дорохуск.
Тогда возможности выехать из Польши ждали по меньшей мере 370 грузовых машин. Украинская же сторона утверждала, что электронная очередь состояла уже из 3 200 фур.
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