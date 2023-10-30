Польские грузоперевозчики могут закрыть границу с Украиной на 2 месяца

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Польские грузоперевозчики анонсировали забастовку на украинской границе. Об этом со ссылкой на телеграм-канал ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" пишет РИА Новости.

Предполагается, что перевозчики могут перекрыть все пункты пропуска на польско-украинской границе 3 ноября. Указывается, что пойти на такой шаг их заставляет растущая конкуренция международных перевозок между Украиной и ЕС.

"Акция планируется на два месяца", – говорится в сообщении ассоциации.

Первая акция уже согласована с местными властями возле КПП Корчова. В ассоциации заявили, что перевозчики требуют ужесточить для иностранных компаний правила перевозок, вернуть украинским перевозчикам разрешения и запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории Евросоюза.

Первые массовые акции протеста против поставок украинской агропродукции прошли в мае 2023 года. Тогда польские грузоперевозчики в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода Дорохуск.

Тогда возможности выехать из Польши ждали по меньшей мере 370 грузовых машин. Украинская же сторона утверждала, что электронная очередь состояла уже из 3 200 фур.

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