Польские дальнобойщики разоряются из-за конкуренции с украинцами – СМИ

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Польские дальнобойщики вышли на протесты вблизи границы с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками. Об этом сообщает издание Politico.

"Они (польские водители. – Прим. ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны", – указано в материале.

Один из организаторов протеста Яцек Сокул, владеющий компанией на востоке Польши, заявил изданию, что украинские дальнобойщики осуществляют внешние и внутренние перевозки дешевле, чем поляки. По его словам, ему пришлось сократить свой штат водителей на 40 процентов из-за украинцев.

Издание также подчеркивает, что протесты польских дальнобойщиков возникли стихийно и пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.

Первые массовые акции протеста против поставок украинской агропродукции прошли в мае 2023 года. Тогда польские грузоперевозчики в знак протеста против наплыва в страну дешевого украинского зерна перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода "Ягодин – Дорохуск".

В ноябре же акция протеста охватывает КПП "Ягодин – Дорохуск", "Краковец – Корчева" и "Рава-Русская – Хребенное".