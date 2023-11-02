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Польша в текущем веке стала "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным" врагом России. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной в "Российской газете".

По его словам, советского солдата, который освобождал Польшу, в Варшаве давно объявили "оккупантом". Память же о погибших на польской земле красноармейцах, количество которых достигает 600 тысяч, "грубо и незаконно, вопреки подписанным соглашениям, попирается сносом десятков установленных им памятников", заявил Медведев.

Он выразил мнение, что подобная "историческая амнезия" привела к тому, что у РФ в XXI возродился противник в Восточной Европе.

"Враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный. Враг, больной бредом величия и комплексом неполноценности. И относиться мы будем к нему именно как к историческому врагу, полагая, что он в принципе неисправим. А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы", – написал он.

Политик напомнил, что только во времена Польской Народной Республики русофобия отошла "на второй, а то и на третий план", потому что страна стала составной частью содружества социалистических государств и получила стремительное восстановление, поставки сырья, товаров, быструю индустриализацию.

Однако Третья Речь Посполитая объявила себя продолжателем традиций "исторической Польши", что, по мнению Медведева, является Польшей националистов. Шанс начать конструктивные отношения между государствами не был реализован, хотя для этого были все предпосылки, заключил замглавы Совбеза РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поляки не любят Россию и продолжают занимать враждебную по отношению к ней позицию. Он назвал подобное абсурдным.

До этого обозреватель Богдан Кулас в статье для Myśl Polska отметил, что ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, что наносит урон государственной экономике. По его мнению, нынешняя политика республики строится на том, чтобы доказать, кто больше любит США и презирает РФ.

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