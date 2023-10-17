Фото: kremlin.ru

Поляки не любят Россию и продолжают занимать враждебную по отношению к ней позицию, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине. Но тем не менее факт остается фактом: поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", – высказался он.

Ранее обозреватель Богдан Кулас в статье для Myśl Polska отметил, что ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, что наносит урон государственной экономике. По его мнению, нынешняя политика республики строится на том, чтобы доказать, кто больше любит США и презирает РФ.

Он уточняет, что именно этой позиции придерживается правящая польская партия "Право и справедливость", из-за которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию России. Однако это решение также исключит Польшу из числа одного из важных инфраструктурных центров.



Польша запретила въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ