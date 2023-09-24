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Ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, что наносит урон государственной экономике. Такое мнение выразил обозреватель Богдан Кулас в статье для Myśl Polska.

По мнению Куласа, нынешняя политика Польши строится на том, чтобы доказать, кто больше любит США и презирает Россию.

"Наше счастье – счастье Америки. Наша радость – насолить России... Собственное счастье нас не интересует", – считает автор.

Он уточняет, что именно этой позиции придерживается правящая польская партия "Право и справедливость", из-за которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию Россию. Однако, это решение также исключит Польшу из числа одного из важных инфраструктурных центров.

"Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве", – сетует обозреватель.

Ранее политолог Антон Орлов заявил, что Америка продолжает тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США. При этом граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий, уточнил он.



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