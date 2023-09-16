Польша запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Польша предупредила Белоруссию о запрете на въезд машин с российскими номерами через государственную границу. Об этом рассказал на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский, передает ТАСС.

"В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши", – заявил Каминьский.

По информации главы МВД, Польша с 17 сентября не будет пускать через свою границу автомобили с российскими номерами. Он добавил, что запрет затронет как коммерческие, так и частные перевозки вне зависимости от того, гражданину какой страны принадлежит автомобиль.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

После этого Финляндия вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Как сообщает МИД страны, эта мера начнет действовать 16 сентября.

Польша запретила въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ