Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилей с номерами РФ

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Эстония с 13 сентября запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает эстонская национальная телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МВД страны Лаури Ляэнеметса.

"Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", – говорится в заявлении министра.

Ранее аналогичные запреты ввели власти Латвии и Литвы. Последние сделали исключение для машин, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее.

На днях в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия накануне скорректировала свое пояснение по ввозу автомобилей и личных вещей граждан РФ в ЕС. Она призвала национальные органы стран Союза оценивать каждый конкретный случай отдельно.



ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни