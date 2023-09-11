Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС в ответ на запрет ввоза вещей из РФ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом в ответ на запрет россиянам ввозить личные вещи в страны ЕС. Ситуацию он прокомментировал в своем телеграм-канале.

"Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью", – написал политик.

По его словам, этот поступок европейских чиновников не попытка наказать российские власти, а "плевок в лицо" всем гражданам РФ.

При этом Медведев считает, что отвечать тем же не следует. Он подчеркнул, что россияне не расисты, чего нельзя сказать о некоторых европейских политиков, чьи родственники служили нацистской Германии.

"Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны", – подытожил зампред Совбеза.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.



ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни