В Эстонии заявили о намерении узаконить конфискацию подпавших под санкции активов РФ

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Эстония планирует первой среди стран Евросоюза узаконить конфискацию российских активов, подпавших под санкции, в целях "восстановления Украины". Об этом в беседе с Bloomberg сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Соответствующий законопроект правительство страны планирует одобрить в течение двух недель. После этого он будет передан на ратификацию в парламент.

Цахкна уверен, что реализация инициативы окажет негативное влияние на РФ и ее бизнес-отрасль. При этом он не исключил судебных исков со стороны Москвы.

В случае одобрения законопроекта его действие может затронуть около 35 миллионов евро российских активов в Эстонии.

До этого в Минфине РФ заявили, что ожидают разморозки российских активов РФ на сумму в 100 миллиардов рублей до конца 2023 года. Российские активы планируют обменять на заблокированные средства иностранных граждан, замороженные на счетах типа "С". Это будет касаться только операций между физическими лицами, бизнесом и брокерами.

