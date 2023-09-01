Проект об обмене замороженных активов нацелен на небольших инвесторов – Минфин

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Проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские нацелен на небольших инвесторов, отметил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Он уточнил, что документ почти готов.

"В первую очередь он будет нацелен на розничных инвесторов, это не крупные институциональные портфели, это небольшие портфели людей, которые вложили свои небольшие средства в иностранные ценные бумаги", – передает ТАСС его слова.

Представитель ведомства объяснил, что иностранным инвесторам предложат выкупить эти ценные бумаги. Однако, как отметил Моисеев, не должно быть никакого дисконта по отношению к гражданам РФ – в рамках продажи учитывается рыночная стоимость.

"Мы говорим о суммах, сопоставимых со средним размером индивидуального инвестиционного счета", – резюмировал он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов уточнил, что активы в размере 1,5 триллиона рублей более 3,5 миллиона россиян были заморожены за рубежом. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удержаны до тех пор, пока РФ не "возместит ущерб" Киеву.

До этого лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.



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