Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал активы министерства обороны Белоруссии. Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции.

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск министерства юстиции Украины к министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1–1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", – отмечается в сообщении.

Таким образом ВАКС конфисковал имущество, которое принадлежит министерству обороны белорусского государства. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.

Ранее министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти с марта прошлого года арестовали и конфисковали активы российских и белорусских лиц суммарно почти на 2 миллиарда долларов. По словам Немчинова, под конфискацию могут подпасть любые активы: жилая и нежилая недвижимость, поезда, самолеты и другое.

Министр добавил, что конфискованные активы впоследствии передаются ВСУ, силовым и другим ведомствам. Некоторые активы продаются с аукциона, а вырученные за них средства Украина затем направляет на ведение боевых действий.

