Украинского бизнесмена Евгения Черняка заочно арестовали в Москве за финансирование ВСУ

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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена, владельца компании по производству водки "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка, сообщает ТАСС.

Он обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины с целью террористической деятельности в России.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Черняк объявлен в розыск.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Суд постановил арестовать имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В." и ООО "Белгородметаллоснаб".

До этого Генеральную прокуратуру РФ попросили организовать проверку кондитерской компании "Конти-Рус" на предмет финансирования ВСУ. Отмечалось, что одним из соучредителей компании является племянница Ахметова.

В России объявили в розыск украинского бизнесмена за финансирование ВСУ