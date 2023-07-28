Кондитерскую компанию "Конти-Рус" могут проверить на финансирование ВСУ

Фото: kontirus.ru

Генеральную прокуратуру РФ попросили организовать проверку кондитерской компании "Конти-Рус" на предмет финансирования ВСУ. Об этом сообщает телеканал "360".

В надзорное ведомство обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, владелец бизнеса Борис Колесников может отправлять выручку в поддержку украинских сил.

"Украинская компания на территории Российской Федерации работает, зарабатывает деньги. Соответственно, эти деньги они выводят в офшоры и финансируют ВСУ", – считает он.

Бородин рассказал, что компания имеет большие долги. На организацию оформлены кредиты на сотни миллионов рублей. По его словам, если бизнес закроется, никто не вернет российским банкам денежные средства. Он также отметил, что совсем недавно поступила информация об оформлении еще одного кредита.

"Мы как бы установили, что владеет "Конти" олигарх Колесников, а соучредителями в компании проходят еще пять-шесть человек, в том числе племянница олигарха Ахметова", – добавил глава проекта по борьбе с коррупцией.

Как отметил Бородин, Ринат Ахметов ранее говорил, что прекратил вести бизнес на территории РФ. Колесников, в свою очередь, заявлял в беседе с украинскими СМИ, что закрыл "Конти". Бородин подчеркнул, что есть интервью, в котором он говорит об этом.

Глава проекта по борьбе с коррупцией попросил Генпрокуратуру РФ проверить компанию. По его данным, организация не оплачивает взятые на себя финансовые обязательства.

Бородин также сообщил, что компания может перейти под управление РФ.

"Хотелось бы понять, что это за банкиры такие и куда смотрит служба безопасности этих банков, кредитный комитет и все те, кто выдают большие кредиты для таких компаний", – высказался он.

Сам Колесников входит в окружение украинского лидера Владимира Зеленского, напомнил Бородин. Это значит, что денежные средства компании могут отправляться на Украину, считает он. Необходимо разобраться, находится ли официальное руководство "Конти-Рус" в РФ, а также платит ли оно налоги, резюмировал глава проекта по борьбе с коррупцией.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Аналогичное решение было принято в отношении пивоваренной компании "Балтика".

Спустя два дня после этого стало известно, что гендиректором российской "дочки" Danone стал зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Позже национализированную "Балтику" возглавил Таймураз Боллоев, который занимал пост ее президента до 2004 года.



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