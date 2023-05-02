Эксперт заявил, что Adidas скрыто готовится к возвращению в Россию

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После закрытия своих магазинов на территории России немецкая компания одежды и аксессуаров Adidas AG пытается передать российские активы альтернативному иностранному инвестору и таким образом скрыто готовится к возвращению в РФ, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Эта ситуация с Adidas объясняется очень просто. Поскольку уход из России происходил вынужденно, либо из-за политического, либо из-за общественного давления, Adidas, как и другие международные бренды, фактически выполнил ожидавшиеся от него шаги", – сказал председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов.

При этом Борисов подчеркнул, что история Adidas в России не завершена. Он заявил, что рынок определяется спросом и предложением. В случае отсутствия предложения спрос на товар пропадет.

В свою очередь, компания не хочет отдавать конкурентам кусок рынка. Именно поэтому Adidas, Reebok и другие будут делать все, чтобы предложение их продукции не снижалось, а по возможности расширялось. В настоящее время способов для расширения много, чем и занимается Adidas.

Руководство компании в настоящее время пытается найти способ, чтобы перезапустить порядка сотни наиболее доходных магазинов в РФ. Временная приостановка работы и закрытие российских точек произошло в марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В октябре компания решила вернуть бизнес в Россию. Однако в настоящее время получает доходы только сдав в субаренду часть офисных и складных помещений. Кроме того, руководство Adidas договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год.

Ранее сообщалось, что российское подразделение немецкого производителя спортивной одежды Adidas могут передать зарубежным инвесторам.

Передача подразделения иностранным инвесторам позволит компании перезапустить около 100 магазинов на территории РФ, которые до закрытия приносили наибольший доход.

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