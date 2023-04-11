Компания Absolut подтвердила возобновление поставок в Россию

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Производитель и дистрибьютор алкогольных напитков Pernod Ricard, который владеет компанией Absolut, возобновил поставки своей продукции в Россию. Об этом пишет шведская газета Kristianstadsbladet.

Представитель Absolut Паула Эрикссон заявила, что ранее, когда компания вынуждена была приостановить поставки на фоне спецоперации, она действовала в интересах своих сотрудников как на Украине, так и в РФ.

"В рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость", – добавила она.

Ранее сообщалось, что российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. После начала специальной военной операции на Украине количество поставляемого на российский рынок иностранного алкоголя начало уменьшаться. В связи с этим отечественные производители начали привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции.

Согласно оценкам компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на российский рынок пришло 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликера. По словам участников рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока.



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