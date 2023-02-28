Производитель третьего по популярности виски в мире выйдет на российский рынок

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Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders&Distillers (ABD) выходит на российский рынок, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании стала Алкогольная сибирская группа (АСГ). Поставки стартовали в феврале. Ранее марки ABD не были представлены в России. Заключенный контракт будет действовать до октября 2025 года. При этом конкретный объем продаж не согласовывался.

Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1–1,2 тысячи рублей за бутылку 0,75 литра. Стоимость Sterling Reserve из шотландских дистиллятов составит от 1,1 до 1,5 тысячи рублей за бутылку.

В Алкогольной сибирской группе рассказали, что выбрали нового партнера после того, как в 2022 году крупнейшие мировые производители виски приостановили поставки в Россию, а оставшиеся импортные бренды заметно подорожали.

В результате для новых марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 рублей до 1,2 тысячи рублей за бутылку. Ранее АСГ также начала дистрибуцию виски и рома индийской ADS Distilleries и в этом году планирует продать свыше двух миллионов бутылок всех индийских брендов.

Категория виски пострадала более остальных на российском алкогольном рынке из-за торговых ограничений после начала военных действий на Украине. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в бутылках сократился вдвое, до 11–12 миллионов литров. Поставки наливом выросли на 25%, до 5 миллионов литров.

Некоторые бренды, такие как Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse, в ноябре 2022 года были разрешены к параллельному импорту.

Ранее сообщалось, что российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. После начала специальной военной операции на Украине количество поставляемого на российский рынок иностранного алкоголя начало уменьшаться. В связи с этим отечественные производители начали привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции.

Согласно оценкам компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на российский рынок пришло 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. По словам участников рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока.

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