Пошлины на экспорт пива в РФ из недружественных стран могут увеличить – СМИ

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Пошлины на импорт пива из недружественных государств – США, Великобритании, ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и других – могут увеличиться, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По оценке издания, подобное решение может поддержать российского производителя. В настоящее время в ведомствах активно обсуждают данный вопрос. Однако инициатива может плохо отразиться на магазинах и ресторанах, заявили аналитики.

По мнению одного из источников, на данный момент рассматриваются лишь целесообразные меры, но не предполагаемая ставка пошлины, перечень позиций и конкретные государства.

Другой собеседник издания подтвердил, что подобный вопрос обсуждается в госструктурах. Однако финального решения пока не приняли.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что в текущем году цены на водку в России увеличились в среднем на 5–6%.

По информации эксперта, на данный момент минимальная цена на такой напиток по РФ составляет 261 рубль, а средняя ее стоимость – около 350 рублей.

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