Эксперт рассказал, как защитить параллельный импорт алкоголя от контрафакта

Минпромторг добавил алкогольную продукцию в список разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров. В перечень включили иностранные бренды вин, ликеров, виски и прочих крепких напитков. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли это привести к появлению контрафактной продукции в отечественных магазинах.



Насытить ассортимент

В Минпромторге 2 ноября сообщили, что перечень разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров дополнен некоторыми брендами алкогольной продукции. В частности, речь идет о Bell's, Jägermeister, Jack Daniels's, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Sheridan's и других напитках. В ведомстве считают, что таким образом ассортимент отечественных магазинов будет насыщен алкоголем.





из сообщения Минпромторга При этом механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что внутренняя потребность по винно-коньячной и прочей алкогольной продукции полностью закрывается. В ведомстве также напомнили о существовании четких параметров для включения товара в перечень для параллельного импорта. В частности, его производитель должен был покинуть отечественный рынок, прекратить поставки и закрыть свое производство на территории РФ.

"Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям – продукция из перечня исключается", – объяснили в Минпромторге.





В РФ механизм параллельного импорта был легализован с конца марта. Таким образом российские власти разрешили ввозить в страну зарубежную продукцию без разрешения от правообладателя. В перечень вошли электроника, запчасти для иностранных авто и другие позиции. В сентябре в Минпромторге сообщили, что практика параллельного импорта продлевается и на весь 2023 год.

Ранее сообщалось, что включить алкоголь в перечень разрешенной к параллельному импорту продукции попросили отечественные ретейлеры. Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).



"Ввозят бренд, этикетку и имидж"

Минпромторг РФ внес алкоголь в список для параллельного импорта

Минпромторгу нужно разработать механизм параллельного импорта алкоголя, чтобы не допустить распространения контрафактной продукции. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Если он будет свободным, например, что один человек может ввозить сколько хочет, то тогда контрафакта будет много. Если это будет группа компаний-импортеров доверенных, которые этим занимались ранее, тогда никакого контрафакта не будет. Все будет зависеть от механизма.

По мнению эксперта, подходящий механизм, скорее всего, будет разработан вместе с бизнесом. Вадим Дробиз добавил, что возвращение импортного алкоголя на полки магазинов не сильно повлияет на отечественного производителя.

"Дело в том, что ввозят не продукт, а бренд, этикетку и имидж. Это продукция рассчитана на узкий сегмент потребителя, которые покупают бутылку именно за этикетку. Отечественные напитки ничуть не хуже многих брендов из этого элитного алкоголя. Но таких потребителей в этом не убедить", – пояснил специалист.

Проблема отечественного производства не в том, что они делают некачественный продукт, а в том, что любители элитного виски вряд ли поменяют свое отношение к российским напиткам, считает Вадим Дробиз.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Российская продукция не может в одночасье и даже за 10 лет заместить знаменитый бренд. Это надо заместить в голове покупателя с высокими доходами. Нужно потратить много лет и миллиардов долларов, чтобы богатый потребитель в России понял, что наша продукция совсем не хуже.

Эксперт отметил, что в 2022 году в России заметно выросло производство водки, вин, коньяка, что вполне покрывает потребности массового потребителя.

