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03 ноября, 15:53

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Эксперт рассказал, как защитить параллельный импорт алкоголя от контрафакта

Параллельный импорт алкоголя: может ли в РФ возрасти количество контрафакта

Минпромторг добавил алкогольную продукцию в список разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров. В перечень включили иностранные бренды вин, ликеров, виски и прочих крепких напитков. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли это привести к появлению контрафактной продукции в отечественных магазинах.

Насытить ассортимент

Фото: depositphotos/monticello

В Минпромторге 2 ноября сообщили, что перечень разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров дополнен некоторыми брендами алкогольной продукции. В частности, речь идет о Bell's, Jägermeister, Jack Daniels's, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Sheridan's и других напитках. В ведомстве считают, что таким образом ассортимент отечественных магазинов будет насыщен алкоголем.

При этом механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей.
из сообщения Минпромторга

При этом в Минпромторге подчеркнули, что внутренняя потребность по винно-коньячной и прочей алкогольной продукции полностью закрывается. В ведомстве также напомнили о существовании четких параметров для включения товара в перечень для параллельного импорта. В частности, его производитель должен был покинуть отечественный рынок, прекратить поставки и закрыть свое производство на территории РФ.

"Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям – продукция из перечня исключается", – объяснили в Минпромторге.

В РФ механизм параллельного импорта был легализован с конца марта. Таким образом российские власти разрешили ввозить в страну зарубежную продукцию без разрешения от правообладателя. В перечень вошли электроника, запчасти для иностранных авто и другие позиции. В сентябре в Минпромторге сообщили, что практика параллельного импорта продлевается и на весь 2023 год.

Ранее сообщалось, что включить алкоголь в перечень разрешенной к параллельному импорту продукции попросили отечественные ретейлеры. Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Ввозят бренд, этикетку и имидж"

Минпромторг РФ внес алкоголь в список для параллельного импорта

Минпромторгу нужно разработать механизм параллельного импорта алкоголя, чтобы не допустить распространения контрафактной продукции. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Если он будет свободным, например, что один человек может ввозить сколько хочет, то тогда контрафакта будет много. Если это будет группа компаний-импортеров доверенных, которые этим занимались ранее, тогда никакого контрафакта не будет. Все будет зависеть от механизма.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)

По мнению эксперта, подходящий механизм, скорее всего, будет разработан вместе с бизнесом. Вадим Дробиз добавил, что возвращение импортного алкоголя на полки магазинов не сильно повлияет на отечественного производителя.

"Дело в том, что ввозят не продукт, а бренд, этикетку и имидж. Это продукция рассчитана на узкий сегмент потребителя, которые покупают бутылку именно за этикетку. Отечественные напитки ничуть не хуже многих брендов из этого элитного алкоголя. Но таких потребителей в этом не убедить", – пояснил специалист.

Проблема отечественного производства не в том, что они делают некачественный продукт, а в том, что любители элитного виски вряд ли поменяют свое отношение к российским напиткам, считает Вадим Дробиз.

Российская продукция не может в одночасье и даже за 10 лет заместить знаменитый бренд. Это надо заместить в голове покупателя с высокими доходами. Нужно потратить много лет и миллиардов долларов, чтобы богатый потребитель в России понял, что наша продукция совсем не хуже.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)

Эксперт отметил, что в 2022 году в России заметно выросло производство водки, вин, коньяка, что вполне покрывает потребности массового потребителя.

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