Эксперт рассказал, как защитить параллельный импорт алкоголя от контрафакта

Минпромторг добавил алкогольную продукцию в список разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров. В перечень включили иностранные бренды вин, ликеров, виски и прочих крепких напитков. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли это привести к появлению контрафактной продукции в отечественных магазинах.
Насытить ассортимент
В Минпромторге 2 ноября сообщили, что перечень разрешенных для параллельного импорта в РФ товаров дополнен некоторыми брендами алкогольной продукции. В частности, речь идет о Bell's, Jägermeister, Jack Daniels's, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Sheridan's и других напитках. В ведомстве считают, что таким образом ассортимент отечественных магазинов будет насыщен алкоголем.
При этом в Минпромторге подчеркнули, что внутренняя потребность по винно-коньячной и прочей алкогольной продукции полностью закрывается. В ведомстве также напомнили о существовании четких параметров для включения товара в перечень для параллельного импорта. В частности, его производитель должен был покинуть отечественный рынок, прекратить поставки и закрыть свое производство на территории РФ.
"Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям – продукция из перечня исключается", – объяснили в Минпромторге.
Ранее сообщалось, что включить алкоголь в перечень разрешенной к параллельному импорту продукции попросили отечественные ретейлеры. Соответствующее письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Ввозят бренд, этикетку и имидж"
Минпромторг РФ внес алкоголь в список для параллельного импорта
Минпромторгу нужно разработать механизм параллельного импорта алкоголя, чтобы не допустить распространения контрафактной продукции. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
По мнению эксперта, подходящий механизм, скорее всего, будет разработан вместе с бизнесом. Вадим Дробиз добавил, что возвращение импортного алкоголя на полки магазинов не сильно повлияет на отечественного производителя.
"Дело в том, что ввозят не продукт, а бренд, этикетку и имидж. Это продукция рассчитана на узкий сегмент потребителя, которые покупают бутылку именно за этикетку. Отечественные напитки ничуть не хуже многих брендов из этого элитного алкоголя. Но таких потребителей в этом не убедить", – пояснил специалист.
Проблема отечественного производства не в том, что они делают некачественный продукт, а в том, что любители элитного виски вряд ли поменяют свое отношение к российским напиткам, считает Вадим Дробиз.
Эксперт отметил, что в 2022 году в России заметно выросло производство водки, вин, коньяка, что вполне покрывает потребности массового потребителя.